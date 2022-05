Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Pressebericht für den Schutzbereich der Polizeiinspektion Apolda für den Zeitraum vom 29.03.2022 bis 01.05.2022

Kriminalitätslage

Am 29.04.2022 drang gegen etwa 22:00 Uhr ein 14-jähriger in das Gebäude der Marktpassage in der Straße des Friedens ein. Hierbei konnte er wohl mit bloßer körperlicher Gewalt die zweiflügelige Nebeneingangstür aufziehen um sich in den Innenraum zu begeben. Als dann der optische und akustische Alarm ausgelöst wurde, verließ der Jugendliche das Gebäude wieder und konnte hier vom Sicherheitsdienst gestellt werden. Der junge Mann gab an, dass er nur nach Verbandsmaterial im Gebäude suchen wollte, um hiermit seine Hand zu verbinden. Jetzt wurde Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet.

Verkehrslage

Am 29.04.2022 ereignete sich im Bereich der Louis- Opel- Straße in Apolda gegen 10:30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Dacia und einem Pkw Volvo. Hierbei befuhr die Fahrerin des Pkw Dacia mit ihrem Fahrzeug die Louis- Opel- Straße aus Richtung Lessingstraße kommend in Richtung Moskauer Straße. Hierbei geriet sie mit ihrem Fahrzeug auf Grund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit dem hier geparkten Pkw Volvo. An beiden Fahrzeugen wurden hierbei die Außenspiegel beschädigt. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf etwa 400 Euro.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am 29.04.2022 gegen 16:20 Uhr in der Ortslage Hermstedt. Hierbei befuhr die Fahrerin eines Pkw VW die Dorfstraße in Richtung Apolda und kam hierbei am Unfallort von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte sie mit ihrem Fahrzeug einen dort befindlichen Holzmast der Telekom. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt, jedoch entstand Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von etwa 3000 Euro und auch der Mast wurde beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass die Fahrerin unter Einfluss von Alkohol stand.

Eine Unfallflucht ereignete sich in der Nacht vom 01.05.2022 gegen 01:30 Uhr im Bereich der Dr.- Rudi- Moser- Straße in Apolda. Hierbei konnte durch eine Anwohnerin beobachtet werden, wie drei unbekannte Männer versuchten, ein dort abgestellten Pkw VW Passat aus einer Parklücke zu schieben. Dabei wurde ein dort abgestellter Pkw VW beschädigt. Nachdem die Männer den Pkw aus der Parklücke geschoben hatten, stieg man unversehens in das Fahrzeug und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Am geparkten Pkw entstand geringer Sachschaden. Hierzu werden Unfallzeugen gesucht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell