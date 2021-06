Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrer alkoholisiert - Tiguan durchbricht Brückengeländer

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Reislingen, Käthe-Paulus-Straße 27.06.2021, 06.05 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Kraftfahrzeugführer und einem Sachschaden von mindestens 62.500 Euro ereignete sich am Sonntagfrüh auf der Käthe-Paulus-Straße. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr gegen 06.05 Uhr ein 29 Jahre alter Kraftfahrzeugführer aus Wolfsburg mit seinem VW Tiguan die Käthe-Paulus-Straße aus Richtung Dieselstraße in Richtung Von-Droste-Hülshoff-Straße. In Höhe einer Grabenüberführung kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach ein Brückengeländer.

Danach stürzte der VW Tiguan in die Tiefe und landete Kopfüber in einem Graben.

Der 29 Jahre alte Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in das Wolfsburger Klinikum verbracht.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei stellten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 29-Jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,08 Promille.

Daraufhin wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Der nicht mehr fahrbereite VW Tiguan wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Am Fahrzeug entstand durch den Unfall einen Totalschaden.

Die Gesamtschadenssumme dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mindesten 62.500 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell