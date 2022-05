Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Per Haftbefehl gesuchter Mann festgestellt

Weimar (ots)

Am Samstagmorgen gegen 5 Uhr stellten die Beamten auf dem Außengelände eines Autohauses in der Erfurter Straße einen 22-jährigen Mann fest, welcher um die Fahrzeuge lief. Bei der Personenkontrolle stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Erfurt vorliegen. Da er die anstehende Haft nicht durch Zahlung der erforderlichen Geldstrafe abwenden konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. An den Fahrzeugen konnte keine Auffälligkeiten festgestellt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell