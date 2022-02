Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch in eine Tankstelle - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

02. Februar 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 02.02.2022 - Büchen

Gegen 03:00 Uhr sind heute früh unbekannte Täter in einen Hinterraum einer Tankstelle in Büchen, in der Raiffeisenstraße, gewaltsam eingedrungen.

Vermutlich aufgeschreckt von der akustischen und optischen Alarmanlage verließen die Täter das Objekt ohne Beute und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat heute Morgen gegen 03:00 Uhr Beobachtungen (Personen oder Fahrzeuge) im Bereich der Raiffeisenstraße in Büchen gemacht, die mit dem versuchten Einbruchsdiebstahl in Verbindung stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04152/8003-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell