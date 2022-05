Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Unfall schwer verletzt

Weimar (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Waldstraße in Ettersburg ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Hierbei stand eine 89-jährige Frau mit ihrem Rollator am Haupteingang des Pflegeheims. Ein 62-jähriger Fahrzeugführer parkte dort mit seinem Pkw und wollte seine Fahrt fortsetzen. Hierbei rollte er wenige Zentimeter rückwärts. Durch das Rollen des Fahrzeuges erschreckte sich die 89-Jährige und kam zu Fall. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Klinikum gebracht werden. Zu einer Kollision mit dem Pkw kam es nicht.

