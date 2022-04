POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Wittlich (ots) - Über das Wochenende von Freitag, 22.04.2022, bis Montag, 25.04.2022, kam es in Wittlich am Amtsgericht und an einer Realschule in der Beethovenstraße zu Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter nutzten teilweise faustgroße Kieselsteine, mit welchen jeweils verschiedene Fensterscheiben eingeworfen wurden. Weiterhin kam es in der Nacht von Montag, 25.04.2022, auf Dienstag, 26.04.2022, zu gleichen ...

