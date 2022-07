Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sasbach-Jechtingen: Einbruch in zwei Vereinsheime - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Montag, 18.07.22, wurde in der Rheinstraße in Sasbach-Jechtingen in ein Gebäude eingebrochen, in dem sich zwei Vereinsheime befinden.

Die unbekannte Täterschaft hebelte verschiedene Türen des Gebäudes auf und gelangte so in die Räumlichkeiten der beiden Vereinsheime. Zwischen den zwei Einbrüchen könnte vermutlich ein Tatzusammenhang bestehen.

Beim Diebesgut dürfte es sich um eine Geldkassette mit unbekanntem Bargeldbetrag sowie einige Süßwaren handeln. Nähere Erkenntnisse liegen hierüber bislang nicht vor.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641/582-0) sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen oder zur Täterschaft geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell