POL-VER: ++ 47-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Unfallbeteiligter unbekannt ++ Kater ausgesetzt - Besitzer und Zeugen gesucht ++ Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ In Einfamilienhaus eingebrochen ++

Riede. Am Dienstagmittag kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, welches in der Straße Heiligenbruch liegt. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und stiegen durch dieses in die Innenräume ein. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten, entwendet wurde jedoch nichts. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ 47-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Unfallbeteiligter unbekannt ++

Achim. Am Dienstag, gegen 21:30 Uhr, ereignete sich auf der Verdener Bergstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 47-Jähriger leicht verletzt wurde. Der weitere Unfallbeteiligte ist unbekannt. Der 47 Jahre alte VW-Fahrer war auf der Verdener Bergstraße unterwegs, ihm entgegen kam der bisher unbekannte Unfallbeteiligte mit einem Pkw Kombi. Ersten Informationen zufolge geriet der Kombi nahe der Straße Auf der Laake plötzlich in die Fahrbahnmitte. Der VW-Fahrer versuchte, dem Kombi auszuweichen und stieß dabei gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Der 47-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 EUR. Der VW musste abgeschleppt werden. Der bisher unbekannte Fahrer des Kombi setzte seine Fahrt fort.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und dem bisher unbekannten Kombi-Fahrer. Diese werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Achim unter 04202/9960 zu melden.

++ Kater ausgesetzt - Besitzer und Zeugen gesucht ++

(Bilder dem Anhang beigelegt)

Verden. Bereits am 20.09.2022 rief ein Anwohner die Beamten der Polizei Verden in die Straße Achtern Hoff. Dort fanden Beamte der Polizei Verden in der Straße Achtern Hoff eine rote Transportbox für Tiere vor, die nahe der Straße Am Schulberg abgestellt war. In ihr befand sich ein Kater - ein Besitzer war nicht vor Ort. Zunächst nahmen die Beamten den Kater in Obhut - nun kümmert sich das Tierheim um ihn. Ersten Informationen zufolge ist die Transportbox zwischen 20:00 Uhr und 23:30 Uhr abgestellt worden.

Das Aussetzen von Tieren stellt einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz dar - die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Die Polizei Verden sucht nun sowohl nach dem Besitzer des Katers als auch nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 04231/8060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagnachmittag ereignete sich Verkehrsunfall im Kreisverkehr Am Osterholze/Stader Landstraße, wobei ein 36 Jahre alter Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Pedelec-Fahrer war bereits im Kreisverkehr unterwegs. Ersten Informationen zufolge bemerkte ein 31-jähriger BMW-Fahrer den Pedelec-Fahrer zu spät, als er von der Straße Am Osterholze in den Kreisverkehr einfuhr. Beim Bremsen stürzte der Pedelec-Fahrer und stieß mit dem BMW zusammen. Dabei wurde er leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

++ 11-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Schwaneweder Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 11-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Eine 26 Jahre alte Opel-Fahrerin war auf der Schwaneweder Straße in Richtung Osterholz-Scharmbeck (Zentrum) unterwegs. An der Kreuzung Schwaneweder Straße/Amselstraße überquerte die 11-Jährige ersten Informationen zufolge mit dem Fahrrad die Fahrbahn, obwohl die Ampel Rot zeigte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel, wobei die 11-Jährige leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte sie ihn ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

++ Auffahrunfall ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstag, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich auf der Kreuzung Bördestraße/Osterholzer Straße ein Verkehrsunfall. Ein 68 Jahre alter Jaguar-Fahrer war auf der Bördestraße unterwegs, als er verkehrsbedingt an einem Fußgängerüberweg an der Kreuzung zur Bördestraße hielt. Dies bemerkte ersten Informationen zufolge eine 27-jährige Opel-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Jaguar auf. Verletzt wurde dabei niemand. Der Sachschaden lässt sich auf 9.000 EUR beziffern.

