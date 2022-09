POL-VER: ++ Fußballspiel: Streitigkeiten münden in körperlicher Auseinandersetzung ++

PI Verden / Osterholz (ots) - Bereich Osterholz: Schwanewede In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 22.09.22 - 23.09.22, haben unbekannte Täter die Scheibe eines PKW in der Straße Dreienkamp eingeschlagen und konnten so in das Fahrzeug gelangen. Aus dem Fahrzeuginneren des BMW wurden diverse Fahrzeugteile ausgebaut und entwendet. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Hinweise nimmt die Polizei in ...

mehr