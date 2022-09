Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Bereich Osterholz:

Schwanewede In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 22.09.22 - 23.09.22, haben unbekannte Täter die Scheibe eines PKW in der Straße Dreienkamp eingeschlagen und konnten so in das Fahrzeug gelangen. Aus dem Fahrzeuginneren des BMW wurden diverse Fahrzeugteile ausgebaut und entwendet. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Hinweise nimmt die Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter 04791/3070 entgegen.

Lilienthal

Am Freitagabend, 23.09.22 gegen 19,40 Uhr haben Polizeibeamte der Polizei Osterholz in der Straße Vierhausen in Lilienthal eine Sattelzugmaschine kontrolliert. Bei dem 51 Jahre alten Fahrzeugführer konnte eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Der Atemalkoholtest hat einen Wert von 1,93 Promille ergeben, so dass eine Strafanzeige gegen den Fahrzeugführer gefertigt und eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Osterholz-Scharmbeck

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittgeschäftes in der Bahnhofstraße ist es am Freitagmittag, 23.09.22 gegen 12.20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die 83-jährige Fahrzeugführerin aus Osterholz-Scharmbeck hat beim Rangieren mit ihrem Mercedes den Skoda eines 38 Jahre alten Mannes, ebenfalls aus Osterholz-Scharmbeck, touchiert und hat sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Durch den Unfall ist ein Schaden von ca. 5500 Euro entstanden. Nach Angaben eines Zeugen konnte die Fahrzeugführerin ermittelt werden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Lilienthal

Am Freitagmittag, 23.09.22 gegen 11.40 Uhr ist es in Lilienthal zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 56-jährige aus Lilienthal ist mit ihrem Kia die Straße Vierhausen in Fahrtrichtung Lilienthal gefahren und wollte erlaubter Weise einen vorausfahrenden Traktor überholen. Beim Ausscheren kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Ford eines 40 Jahre alten Mannes aus Worpswede, der den PKW der Frau aus Lilienthal und auch den Traktor überberholen wollte. Beim Fahrzeugführer des Ford wurde ein Atemalkoholwert von 0,09 Promille und der Konsum von Drogen festgestellt. Ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde gegen ihn eingeleitet und eine Blutprobe wurde entnommen, um die Drogenbeeinflussung nachzuweisen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. An den Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel:

Am 24.09.22 gegen 04.00 Uhr nachts befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Pkw die BAB 27 in Richtung Bremen. Zwischen den Anschlußstellen Achim-Ost und Achim-Nord geriet er vermutlich infolge von Alkohol mit seinem Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und streifte die Mittelschutzplanken. Anschließend kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach im Seitenraum liegen. Durch den Überschlag wurde der Fahrer schwer verletzt und der Pkw stark beschädigt. Der alleinbeteiligte Fahrzeugführer wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Achim aus dem Pkw gerettet und vor Ort durch den Notarzt erstversorgt. Er wurde dann mit lebensgefährlichen Verletzungen in das Klinikum Bremen-Mitte verbracht. Zur Bergung des Verletzten sowie zur Unfallaufnahme wurde die BAB kurzfristig voll gesperrt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 15000 EUR geschätzt.

Bereich Achim:

Für den Bereich Achim liegen für den o.g. Zeitraum keine presserelevanten Ereignisse vor.

Bereich Verden:

Stadtbereich Am Freitag, 23.09.22 gegen 15.50 Uhr kam es in Verden, in der Straße Am Meldauer Berg zu Körperverletzungshandlungen unter mehreren Personen. Zunächst entwickelten sich Streitigkeiten, die dann in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Personengruppen endete. Aufgrund der Beteiligung mehrerer Beschuldigter werden Zeugen gebeten sich bei der Polizei Verden 04231 8060 zu melden und ihre Beobachtung mitzuteilen.

Gemeinde Dörverden

1. In der Nacht von Donnerstag 22.09.22 auf Freitag 23.09.22 kam es in Dörverden in der Großen Straße bei einer Physiotherapiepraxis zu einem Einbruchversuch. Die Einbrecher versuchten an mehreren Stellen Türen und Fenster aufzuhebeln. Trotz mehrfacher Versuche hielten Fenster und Türen stand, so dass die Täter abließen und unerkannt den Tatort verließen.

2. In der Nacht von Freitag 23.09.22 auf Samstag 24.08.22 kam es in Dörverden-Stedorf, in der Straße Alte Reihe zu einem Einbruchdiebstahl in die Räumlichkeiten der Ambulanten Kranken- und Pflegestation. Dort wurde mit einem Brechwerkzeug die Nebeneingangstür gewaltsam geöffnet und danach die Räume nach Diebesgut durchsucht. Unter Mitnahme eines geringeren Geldbetrages verließen die Einbrecher den Tatort unbemerkt.

Wer in den Nächten zu den Einbrüchen verdächtige Beobachtungen gemacht hat möge sich bitte bei der Polizei Verden Tel.:04231 8060 oder bei der Polizei Dörverden Tel.:04234 943960 melden.

