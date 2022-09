POL-VER: Nachtrag zur Meldung vom 22.09.2022 - Foto Bergung A27

LK Osterholz (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus Ritterhude. Am späten Mittwochabend brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Werschenreger Straße ein. Zwischen 18 Uhr und kurz nach 22 Uhr müssen der oder die Täter die Tür gewaltsam geöffnet und dann das Haus nach Diebesgut durchsucht haben. Erbeutet werden konnten Schmuck und Bargeld. Zeugen, die ...

