POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz am Mittwoch den 21.09.2022

Landkreis Verden

Unfall auf der A27 bei Verden

Verden - A27. Am Dienstagabend kam es auf der A27 in Fahrtrichtung Walsrode, kurz hinter der Anschlussstelle Verden Nord, zu einem Unfall zwischen einem LKW, einem Transporter und einem PKW. Der 59-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter überholte den 39-jährigen LKW-Fahrer, als ein von hinten herannahender 38-jähriger Fahrer eines BMW die Geschwindigkeit des Sprinters unterschätzte und hinten auffuhr. Der BMW prallte in der Folge seitlich in den LKW, geriet in den Seitenraum und rollte weiter bis auf das angrenzende Feld. Zur Unfallaufnahme und Bergung musste die Autobahn zeitweise gesperrt werden. Der BMW-Fahrer musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Sowohl der BMW, als auch der Sprinter mussten abgeschleppt werden. Der LKW konnte vor Ort instandgesetzt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 62.000EUR geschätzt.

Einbruch in Oyten

Oyten. In der Zeit von Montagvormittag bis Dienstagnachmittag gelang ein unbekannter Täter in der Bockhorster Dorfstraße in Nebenräume eines Wohnhauses und entwendete daraus einen Fernseher und Werkzeuge. Wer diesbezüglich auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der örtlichen Polizeidienststelle unter 04207/911060 in Verbindung zu setzen.

Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Oyten. Am späten Dienstagabend konnte ein 17-jähriger Rollerfahrer in der Hamburger Straße kontrolliert werden, welcher unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Einen Führerschein konnte der Rollerfahrer nicht vorweisen, dafür wurden noch Reste des Betäubungsmittels und ein Schlagring bei ihm aufgefunden. Durch die Beamten wurden gleich drei Verfahren eingeleitet.

Landkreis Osterholz

Hochwertige Elektrogeräte entwendet

Worpswede. Am Wochenende nutzte ein bisher unbekannter Täter die Abwesenheit des Grundstückseigentümers eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Heudorfer Straße in Worpswede aus und verschaffte sich Zutritt zu einem Geräteschuppen. Hier konnte der Täter mehrere hochwertige Elektrogeräte entwenden. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten werden gebeten, sich bei der Polizei Worpswede unter der Tel.: 04792-956790 zu melden.

Diesel abgezapft

Vollersode. Bisher unbekannte Täter öffnen in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam den Tankstutzen eines Baggers im Bereich Viehspecken in Vollersode. Anschließend zapfen sie ca. 120 Liter Diesel ab und können unerkannt flüchten. Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich. Zeugen, welche Hinweise auf die oder den Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Hambergen unter der Tel.: 04793-957580 zu melden.

Auffahrunfall auf der K8

Lilienthal. Am Dienstagmittag übersah eine 62jährige Hambergerin auf der K8 Höhe Oberende einen vor ihr verkehrsbedingt wartenden PKW und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Durch den Aufprall der Hambergerin auf den PKW vor ihr, wurde dieser auf einen dritten PKW geschoben. Der Mazda der Hambergerin wurde durch den Unfall derart beschädigt, dass von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen ist. Die anderen beiden PKW wurden ebenfalls beschädigt. Insgesamt wird ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich angenommen. Die Fahrzeugführerin verletzt sich leicht und wird zu weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs kam es zeitweise zu einer leichten Verkehrsbeeinträchtigung.

Vorfahrt missachtet und geflüchtet

Lilienthal. Am Dienstagmorgen missachtet ein bisher unbekannter PKW-Fahrer im Kreuzungsbereich Klostermoorer Straße Ecke Richtpad die Vorfahrt eines 18jährigen Lilienthalers auf seinem Kleinkraftrad. Während einer Gefahrenbremse durch den 18jährigen kommt dieser zu Fall und verletzt sich leicht. Der PKW-Führer entfernt sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht klar, weshalb Zeugen, welche Angaben zu dem flüchtigen PKW machen können, gebeten werden, sich bei der Polizei Lilienthal unter der Tel.: 04298-465660 zu melden.

