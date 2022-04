Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Dautphetal- Holzhausen: Halle in Vollbrand

Marburg-Biedenkopf (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache entstand in den Morgenstunden am Donnerstag (7. April) ein Feuer in einer Fahrzeughalle in der Straße Auf der Stocke, welches sich zu einem Vollbrand des kompletten Hallenkomplexes entwickelte. Gegen 2.45 Uhr ging die Meldung ein, seitdem sind Feuerwehrleute mit der Brandlöschung beschäftigt. In den ersten Stunden verhinderten sie dabei das Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude. Vorsichthalber evakuierten Polizeibeamte nach Rücksprache mit der Feuerwehr mehrere angrenzende Wohnhäuser. In der Halle befanden sich mehrere Fahrzeuge, darunter landwirtschaftliche Maschinen und PKW. Das Ablöschen der noch vorhandenen Glutnester dürften sich bis in den Nachmittag hinziehen, weshalb weiterhin mit Verkehrsbehinderungen in der Ortsdurchfahrt zu rechnen ist. Die Höhe des entstandenen Schadens steht bislang nicht konkret fest, dürfte aber im sechsstelligen Bereich liegen. Bisherigen Informationen zufolge gibt es keine Verletzten. Die Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen, mit Erkenntnissen ist aber nicht vor nächster Woche zu rechnen. Zeugen, die ihre Personalien noch nicht bei der Polizei angegeben haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

