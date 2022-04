POL-MR: Achtung! Betrüger rufen aktuell in Marburg und Biedenkopf an!

Marburg-Biedenkopf (ots) - Niederweimar - Einbruch gescheitert Wahrscheinlich in der Nacht zum Donnerstag, 31. März, gegen 01 Uhr versuchte ein Einbrecher in die Praxisräume in einem Haus Am Roten Weg einzubrechen. Ein Bewohner hörte zu dieser Zeit dumpfe Geräusche. Die Einbruchsspuren an der hinter dem Haus ...

mehr