Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch gescheitert + Audi entwendet + VW demoliert + Fahrerflucht im Parkhaus + Hausfassade beschädigt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Niederweimar - Einbruch gescheitert

Wahrscheinlich in der Nacht zum Donnerstag, 31. März, gegen 01 Uhr versuchte ein Einbrecher in die Praxisräume in einem Haus Am Roten Weg einzubrechen. Ein Bewohner hörte zu dieser Zeit dumpfe Geräusche. Die Einbruchsspuren an der hinter dem Haus gelegenen Tür zur Praxis wurden erst am Samstag, 02. April bemerkt. Wer hat in der fraglichen Zeit, insbesondere aber in der Nacht zum Donnerstag rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Amöneburg- Roßdorf: Audi entwendet

Einen Audi mit einem Wert von etwa 1500 Euro entwendeten Diebe in der Straße Am Rulfbach. Der silberfarbene A3 stand auf dem Hof eines Mehrfamilienhauses, als die Unbekannten ihn zwischen Samstag (2. April), 21.30 Uhr, und Montag, 16 Uhr, auf nicht näher bekannte Weise stahlen. Die Kripo in Marburg (Telefonnummer 06421/4060) bittet um Hinweise: Wem sind in der Straße verdächtige Personen aufgefallen?

Wetter - VW demoliert

Mehrere zerschlagene Scheiben, eine geöffnete Motorhaube, Schäden am Motor und abgerissene Außenspiegel hinterließen Unbekannte an einem geparkten weißen Golf in der Schulstraße. Die Beschädigungen in Höhe von etwa 5000 Euro entstanden zwischen 11.30 Uhr am Samstag (2. April) und 7.45 Uhr am Montag. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat die Sachbeschädigung beobachtet? Wer hat das beschädigte Fahrzeug bereits vor Montagmorgen bemerkt und kann somit die Tatzeit eingrenzen? Wer hat im Tatzeitraum Schläge oder das Scheibenklirren gehört? Hinweise werden unter der Telefonnummer 06421/4060 entgegengenommen.

Marburg - Fahrerflucht im Parkhaus

Auf der zweiten Ebene des Parkhauses "Erlenringcenter" beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Samstag (2. April) einen geparkten blauen Opel. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kollidierte der Unbekannte zwischen 18.20 und 23.45 Uhr mit dem Astra und verursachte 2500 Euro hohe Schäden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Diese befand sich gegenüber vom Kassenautomaten. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Weimar- Roth: Hausfassade beschädigt

In der Dammstraße entstanden durch einen Verkehrsunfall Schäden an einer Hausfassade. Vermutlich bog großes Fahrzeug, ein LKW, Bus oder auch landwirtschaftliches Fahrzeug im zu engen Bogen von der Lahnstraße in die Dammstraße ab und touchierte dabei in der Nacht von Sonntag auf Montag (3./4. April), zwischen 23.55 und 8.20 Uhr, mit der rechten Seite das Haus und verursachte einen vermutlich eher geringen Schaden. Der Verursacher ist bislang nicht bekannt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Martin Ahlich/Yasmine Hirsch

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell