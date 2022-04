Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: 66-Jähriger stirbt durch Stich- und Schnittverletzungen - Beschuldigter festgenommen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Marburg

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen beschuldigen die Staatsanwaltschaft Marburg und die Kriminalpolizei Marburg-Biedenkopf einen 54 Jahre alten Mann, seinen 66 Jahre alten Mitbewohner mit Stich- und Schnittverletzungen getötet zu haben. Der zuständige Richter des Amtsgerichts Marburg verfügte am Sonntag, 03. April, die von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragte einstweilige Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags.

Beide Männer bewohnten ein Gebäude auf dem Gelände eines psychiatrischen Krankenhauses in Marburg und standen unter medizinischer Betreuung. Das vom Ablauf her noch nicht feststehende Tatgeschehen ereignete sich am Samstag, 02. April, zwischen 18 und 20.40 Uhr. Der 66-jährige erlag noch am Tatort seinen vielfachen Stich- und Schnittverletzungen. Die Polizei nahm den 54-jährigen unmittelbar nach der Tat fest. Der Mann leistete dabei erheblichen Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten. Nach den ersten Ermittlungen ergaben sich deutliche Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Beschuldigten, weshalb die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet wurde. Die umfangreichen Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf und den Hintergründen der Tat dauern an.

Weitere Informationen zu diesem Fall erfolgen ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421 290 222.

Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher

Martin Ahlich, Pressesprecher der Polizei

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell