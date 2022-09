POL-VER: ++Jugendliche geraten am Holzmarkt aneinander - Polizei sucht Zeugen++Ermittlungen wegen Unfallflucht++Bei Schweißarbeiten Auto in Brand gesetzt - 63-Jähriger verhindert Brandausbreitung...++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Jugendliche geraten am Holzmarkt aneinander - Polizei sucht Zeugen Verden. Am Holzmarkt sind am frühen Montagabend mehrere Jugendliche aneinandergeraten. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung machten die Beteiligten unterschiedliche Angaben. Die Polizei leitete gegen zwei Jugendliche Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Bedrohung ein. Die Jugendlichen waren zwischen 14 und 18 Jahre alt. Noch stehen nicht alle Beteiligten namentlich fest. Deswegen bittet die Verdener Polizei etwaige Zeugen des Vorfalles, der sich gegen 18.25 Uhr ereignet haben soll, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Ermittlungen wegen Unfallflucht

Verden. Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht hat die Polizei gegen den noch unbekannten Fahrer eines Pkw-Anhänger-Gespanns eingeleitet, der am Montagmorgen gegen 07.40 Uhr in der Bertha-Benz-Straße unterwegs war. Nach Angaben eines 42-jährigen Radfahrers, der zu dieser zeit die Verlängerung der Straße von Scharnhorst in Richtung Verden befuhr, soll ihm der Fahrer des Gespanns mittig der Fahrbahn mit überhöhter Geschwindigkeit fahrend entgegengekommen sein und ihn zu Fall gebracht haben. Durch den Sturz zog sich der 42-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Pkw-Anhänger-Gespanns setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Unabhängige Zeugen des Vorfalls bittet die Verdener Polizei, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Bei Schweißarbeiten Auto in Brand gesetzt - 63-Jähriger verhindert Brandausbreitung Osterholz-Scharmbeck. Bei Schweißarbeiten an einem Pkw in einer Werkstatt in der Bremer Straße ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Mit Hilfe eines Feuerlöschers konnte ein 63-Jähriger die Flammen schnell ersticken, so dass der Brand nicht auf das Werkstattinventar übergreifen konnte. Allerdings musste der Mann anschließend zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr belüftete das Gebäude und suchte vorsichtshalber nach Glutnestern. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Rentnerin übersieht Transporter-Gespann - Hoher Schaden bei Verkehrsunfall Vollersode. Beim Abbiegen vom Lunzenweg in die Bergstraße hat eine 82-jährige Autofahrerin am Montagmorgen das auf der Bergstraße in Richtung Viehspecken fahrende Transporter-Anhänger-Gespann eines 35-Jährigen übersehen. Der Opel der Rentnerin kollidierte mit dem Anhänger, so dass erheblicher Schaden entstand. Die Höhe wird mit rund 8.000 Euro angegeben. Verletzt wurde niemand.

Autofahrerin erleidet Schwächeanfall

Lübberstedt. Vermutlich aufgrund eines Schwächeanfalls hat eine 80-jährige Autofahrerin aus Axstedt am Montagnachmittag die Kontrolle über ihren Pkw verloren und ist damit in der Kampstraße aus Richtung Lübberstedt kommend im Einmündungsbereich der Bahnhofstraße über den Gehweg in eine Gebüschreihe gefahren. Die Rentnerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von mehrere Tausend Euro.

Autofahrerin versucht Reh auszuweichen - 11.000 Euro Schaden Holste. Weil sie einem die Fahrbahn querenden Stück Rehwild ausweichen wollte, hat eine 60-jährige Autofahrerin aus Beverstedt am Montagnachmittag beim Befahren der Oldendorfer Landstraße in Höhe der Klinkerstraße die Kontrolle über ihren Pkw verloren und ist damit in einer Rechtskurve geradeaus gerutscht. Der Ford C-Max der Beverstedterin überfuhr zwei Kurvenbaken und kam schließlich in einem angrenzenden Waldstück zum Stillstand. Zu einer Kollision mit dem Reh kam es nicht. Die 60-Jährige blieb unverletzt, an ihrem Auto entstand ein Schaden von rund 11.000 Euro.

