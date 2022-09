Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Einfamilienhaus; Fahrt ohne Führerschein

LK Osterholz (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Ritterhude. Am späten Mittwochabend brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Werschenreger Straße ein. Zwischen 18 Uhr und kurz nach 22 Uhr müssen der oder die Täter die Tür gewaltsam geöffnet und dann das Haus nach Diebesgut durchsucht haben. Erbeutet werden konnten Schmuck und Bargeld. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizeistation Ritterhude unter 04292-811740.

Fahrt ohne Führerschein

Osterholz-Scharmbeck. Ein 23-Jähriger, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde am Mittwochabend beim Autofahren erwischt. Eine zivile Streifenbesatzung wollte den jungen Mann kontrollieren. Nachdem er zunächst nicht auf Anhaltesignale reagierte und dann auch noch die beiden Polizisten angriff und beleidigte, kommen nun mehrere Strafanzeigen auf ihn zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell