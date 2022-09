POL-VER: Korrektur der Meldung "Beim Ausparken Transporter übersehen"

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Nachfolgende Meldung wird korrigiert. Der Unfallort befand sich in der Bergstraße in Oyten, nicht in Achim:

Beim Ausparken Transporter übersehen

Oyten. Eine 18-jährige Autofahrerin verursachte Mittwochabend gegen 18 Uhr einen Unfall. Sie wollte mit ihrem Ford aus einer Parkbucht an der Bergstraße zurück auf die Fahrbahn fahren. Dabei übersah sie einen von hinten kommenden Transporter. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die junge Frau leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt geschätzten 1500 Euro.

