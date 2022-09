Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++ Toyota von der Fahrbahn abgekommen - Fahrer alkoholisiert ++ Zigarettenautomat gestohlen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Unbekannte brechen in Büro ein ++

Dörverden. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag brachen bisher unbekannte Täter in ein Büro in der Straße Neuen Reihe ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und stiegen durch dieses in die Innenräume ein. Ersten Informationen zufolge erlangten die Täter kein Diebesgut. Die Polizei Verden sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Zigarettenautomat gestohlen ++

Emtinghausen. Zwischen Samstag und Sonntag entwendeten in der Bremer Straße bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten. Der Zigarettenautomat war an einer Hausfassade nahe der Schulstraße angebracht. Ersten Informationen zufolge lösten die Täter gewaltsam den Automaten von der Hauswand, welche dabei beschädigt wurde. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Einbruch in Einfamilienhaus ++

Achim. Am Sonntag, zwischen 03:30 Uhr und 04:00 Uhr, brach zumindest ein bisher unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Rotenburger Straße ein. Ersten Informationen zufolge verschaffte sich der Täter über eine Tür im rückwärtigen Bereich Zutritt ins Haus. Als die Bewohnerin den Täter bemerkte und diesen ansprach, floh dieser. Diebesgut hat der Täter nicht erlangt. Der bisher unbekannte Täter sei männlich, 1,75 m groß und von schlanker Statur gewesen. Er habe einen grauen Kapuzenpullover getragen. Durch die Polizei konnte der unbekannte Täter nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die Hinweise oder verdächtige Beobachtungen - auch an den Vortagen - gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

++ Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Ottersberg. Am Sonntagnachmittag kam es auf der Straße Wümmingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 42 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der Motorradfahrer war auf der Straße Wümmingen in Richtung Posthausen unterwegs. Als ein 24 Jahre alter Opel-Fahrer von der Anschlussstelle Posthausen der A 1 nach links in die Straße Wümmingen einbog, bemerkte er ersten Informationen zufolge den Motorradfahrer zu spät. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Zur Höhe des Sachschadens können bisher keine Angaben gemacht werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Schmuck aus Wohnhaus gestohlen ++

Ritterhude. Am Sonntag, zwischen 11:00 Uhr und 16:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Herrnhuter Straße. Ersten Informationen zufolge öffneten die Täter gewaltsam die Terrassentür und betraten durch diese das Wohnhaus. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter die Innenräume und erbeuteten zumindest Schmuck. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

++ Unbekannte brechen in Wohnung ein ++

Grasberg. Am Sonntag, zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrparteienhauses ein, welches in der Speckmannstraße liegt. Ersten Informationen zufolge gelangten die Täter durch die Wohnungstür in die Innenräume und durchsuchten diese. Dabei entwendeten die Täter mitunter ein Tablet. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ 55-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Worpswede. Am Sonntagmittag ereignete sich auf der Osterholter Straße (K 11) ein Verkehrsunfall, bei dem eine 55 Jahre alte Opel-Fahrerin leicht verletzt wurde. Ein 80-jähriger Mercedes-Fahrer war auf der K 11 in Richtung K 9 unterwegs. Ersten Informationen zufolge überholte er die vor ihm fahrende Opel-Fahrerin. Dabei bemerkte er zu spät, dass die Opel-Fahrerin in Höhe der Weyermoorer Straße nach links abbog. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die Opel-Fahrerin leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich auf über 15.000 EUR beläuft.

++ Toyota von der Fahrbahn abgekommen - Fahrer alkoholisiert ++

Grasberg. Am Sonntag, gegen 22:30 Uhr, kam auf der Wörpedorfer Straße (L 133) ein Toyota von der Fahrbahn ab. Der 25 Jahre alte Toyota-Fahrer war auf der L 133 in Richtung Grasberg unterwegs. Ersten Informationen zufolge versuchte er, querenden Tieren auszuweichen und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn auf einen Acker ab und überschlug sich dabei. Sein 42 Jahre alter Beifahrer wurde dabei leicht verletzt. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 25-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin ergab eine Atemalkoholkontrolle 2,6 Promille. Der 25-Jährige musste sich infolgedessen einer Blutentnahme unterziehen. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

