POL-VER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 25.09.2022

Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Verden. Verkehrsunfall mit leichtverletzter alkoholisierter Person - Am späten Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall in Verden, auf der Eitzer Straße. Ein 33-jähriger Fahrzeugführer verlor während eines Überholvorganges die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte neben der Fahrbahn mit einem Baum. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme konnten bei dem Fahrzeugführer erhebliche Ausfallerscheinungen und Atemalkoholgeruch festgestellt werden, sodass eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Ein Strafverfahren wurde gegen den 33-jährigen Fahrzeugführer eingeleitet.

Bereich Achim

Achim. Verkehrsunfallflucht - Am späten Samstagnachmittag kam es an der Lichtzeichenanlage (LZA) in der Straße Am Schmiedeberg, auf Höhe der Fußgängerzone, zu einem Auffahrunfall. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim zu melden.

Achim. Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl - Am Sonntag, den 25.09.2022 verschaffte sich gegen 03:40 Uhr ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Rotenburger Straße, in Achim. Dort wurde er durch die Hauseigentümerin überrascht und flüchtete unerkannt. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim zu melden.

Achim-Uphusen. Schwerer Verkehrsunfall - Am Samstag, den 24.09.2022 kam es um 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Uphuser Heerstraße, unter Alleinbeteiligung eines 75-jährigen Radfahrers aus Achim. Dieser stieß aus bisher ungeklärter Ursache ohne Fremdverschulden mit seinem Pedelec gegen einen dort befindlichen Laternenmast und kam danach zu Fall. Der Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen in eine Bremer Klinik verbracht.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Es liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Es liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

