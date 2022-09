Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der A 27 ++ Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++ 85-Jährige aus bisher unbekannter Ursache gestürzt - Zeugen und Ersthelfer gesucht ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Ohne Führerschein unterwegs ++

Achim. Ohne Führerschein war ein 74 Jahre alter VW-Fahrer am Montag gegen 15:30 Uhr auf der Uphuser Heerstraße unterwegs. Ein Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei, dass der VW mit unsicherer Fahrweise unterwegs gewesen sei. Beamten des Polizeikommissariats Achim gelang es, den VW einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dabei stellte sich heraus, dass der 74 Jahre alte VW-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Der 74-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

++ Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der A 27 ++

Achim. Am Montag, gegen 09:30 Uhr, ereignete sich auf der A 27 in Richtung Hannover, zwischen den Anschlussstellen Achim-Nord und Achim-Ost, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf über 20.000 EUR.

Ein 39 Jahre alter Fahrer eines Audi war auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Hannover unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 24-jähriger Motorradfahrer und näherte sich dem Audi an. Ersten Informationen zufolge wechselten beide auf den rechten Fahrstreifen, wo der Motorradfahrer dann auf das Heck des Audi auffuhr. Der 24-Jährige stürzte mit seinem Motorrad und wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brache beide in ein Krankenhaus. Insgesamt liegt der Sachschaden bei über 20.000 EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

++ In den Gegenverkehr geraten - zwei Personen leicht verletzt ++

Oyten. Am Montag, gegen 20:00 Uhr, kam es auf der Straße Oyterdamm (L 168) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf über 30.000 EUR. Eine 84 Jahre alter Ford-Fahrer war auf der L 168 in Richtung Oyten-Zentrum unterwegs. Ersten Informationen zufolge geriet der Ford-Fahrer in Höhe der dortigen Bahnüberführung aus bisher unbekannter Ursache plötzlich in den Gegenverkehr, wo der Ford mit dem entgegenkommenden Volvo einer 54-Jährigen frontal zusammenstieß. Bei dem Verkehrsunfall wurden sowohl der 84-Jährige als auch die 54 Jahre alte Frau verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide in umliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf über 30.000 EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Geldkassette aus Verkaufsstand gestohlen ++

Lilienthal. Am Donnerstagnachmittag stahlen bisher unbekannte Täter eine Geldkassette aus einem Verkaufsstand mit Selbstbedienung in der Straße Oberende. Der Verkaufsstand liegt unweit der Straße Frankenburg. Ersten Informationen zufolge entwendeten die Täter eine Geldkassette. Dazu entfernten sie gewaltsam eine Kette, mit der die Geldkassette gesichert war. Die Täter sollen mit einem silbernen Opel unterwegs gewesen sein. Einer der Täter soll eine dunkle Jacke getragen haben. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04971/3070 mitzuteilen.

++ Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt - beteiligter Fahrzeugführer unbekannt ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Montag, gegen 13:15 Uhr, ereignete sich auf im Kurvenbereich von Poststraße/Koppelstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 10-Jähriges Kind leicht verletzt wurde. Der beteiligte Fahrzeugführer ist bisher unbekannt. Der bisher unbekannte Fahrer des bisher unbekannten unfallbeteiligten Pkw war auf der Poststraße in Richtung Koppelstraße unterwegs. Ersten Informationen zufolge überquerte ein 10 Jahre altes Kind die Fahrbahn in Höhe der Hundestraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Kind, welches leicht verletzt wurde. Der bisher unbekannte Fahrer soll seine Fahrt fortgesetzt haben.

Bei dem unfallbeteiligten Fahrzeug soll es sich um einen dunkelroten Pkw gehandelt haben. Die Polizei sucht nun sowohl nach Zeugen als auch nach dem bisher unbekannten Pkw-Fahrer. Diese werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden

++ 85-Jährige aus bisher unbekannter Ursache gestürzt - Zeugen und Ersthelfer gesucht ++

Lilienthal. Am Freitag, zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr, stürzte ersten Informationen zufolge eine 85 Jahre alte Frau auf der Hauptstraße nahe der Klosterstraße. Die 85-Jährige verletzte sich dabei schwer. Ersthelfer kümmerten sich zunächst um die Frau, bevor sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Wie sich der Sturz ereignete, ist bisher unbekannt. Die Polizei sucht nun sowohl nach potenziellen Zeugen als auch nach den Ersthelfern. Diese werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

