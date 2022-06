Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Sachbeschädigung an Fahrzeugen - Zeugen gesucht Am 29.06.2022 wurde gegen 21.30 Uhr in der Rohrlachstraße (Ecke Bgm.-Grünzweig-Straße) die Heckscheibe eines silberfarbenen Renault Clio eingeschlagen. Die Mitteilerin beobachtete zwei männliche Heranwachsende auf einem E-Roller, als einer der beiden einen Stein in der Hand hielt und gegen die Heckscheibe des fahrenden Clio warf. Diese zerbarst sofort. Die beiden ergriffen auf dem E-Roller die Flucht. Sie konnten wie folgt beschrieben werden: Ca.18-21 Jahre alt. Einer trug weiße Hose, Shirt und Schuhe, die langen dunklen Haare waren zu einem Zopf gebunden. Die zweite Person war mit schwarzer Hose und Shirt bekleidet trug weiße Schuhe und eine hellblaue Kappe. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell