Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bobenheim-Roxheim - Brand zerstört Elektrofachgeschäft

Ludwigshafen (ots)

Gegen 06:30 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, dass es in Bobenheim-Roxheim im Bereich der Fohlenweide brennen würde. Bei Eintreffen der Rettungskräfte wurde festgestellt, dass die Räumlichkeiten eines Elektrofachmarktes in Vollbrand standen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, verletzt wurde niemand, da sich am frühen Morgen niemand im Geschäft aufhielt. Nach ersten Einschätzungen sind die Räumlichkeiten (Büroräume, Lager, Werkstatt) gänzlich ausgebrannt. Der Schaden beläuft sich vermutlich auf einen niedrigen siebenstelligen Betrag. Kräfte der Kriminalpolizei waren vor Ort und haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

