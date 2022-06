Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 01.06.2022

Goslar (ots)

Seesen-Rhüden

-Ursache für Brand in Dachgeschosswohnung geklärt

Die Ursache für das Feuer, das am 25.05.22, gegen 22.45 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Busch-Str. in Rhüden ausgebrochen war, ist geklärt.

Eine gemeinsam durchgeführte Besichtigung der Brandstelle durch das 1. Fachkommissariat der Kripo Goslar und einem im Auftrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig eingesetzten Sachverständigen ergab heute, dass ein technischer Defekt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Ursache für den Schaden in der Wohnung sowie den Schreck und die Umquartierung der anwesenden Bewohner in dieser Nacht ausscheidet.

Aufgrund der Spurenlage werden die noch ausstehenden Ermittlungen vor dem Hintergrund der Annahme geführt, dass mutmaßlich menschliches Fehlverhalten für den Brandausbruch verantwortlich sein könnte.

GS- Oker

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am 31.05.22, gegen 15.30 Uhr, ein 24-Jähriger Mann aus Goslar mit seinem PKW Daimler Chrysler überprüft. Hierbei bestätigte sich im Verhalten des Mannes der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Amphetamin und THC stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Goslar

-Gasgeruch in Bürogebäude

Am 01.06.22, gegen 08.50 Uhr, wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei darüber informiert, dass in einem Bürokomplex am Odermarkplatz Gasgeruch wahrzunehmen sei.

Vor Ort war tatsächlich Gasgeruch wahrnehmbar und nach Bewertung der Situation wurde durch die Einsatzleitung der Feuerwehr die sofortige Räumung des Gebäudes sowie auch der angrenzenden Gebäude, in denen sich verschiedene Versicherungen befinden, veranlasst.

Parallel wurde durch den zuständigen Energieversorger die entsprechenden Leitungen überprüft, die sich in einwandfreiem Zustand befanden.

Die Gebäude wurden daher gegen 10.10 Uhr wieder zur allgemeinen Benutzung freigegeben.

-Lüdke, KHK-

