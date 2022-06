Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 01.06.22

Goslar (ots)

Diebstahl

Ein 64-jähriger Seesener zeigte Montagnachmittag bei der Polizei den Diebstahl eines Weidezaunstromaggregates an, welches auf einer Weide im Bereich der B 248/Engelade abgestellt war. Die Tatzeit konnte vom Geschädigten zwischen 09.30 Uhr bis 16.30 Uhr am Montag eingegrenzt werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 600 Euro beziffert. Wer Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Seesen unter 05381/9440 in Verbindung zu setzen.

i.A. Behnke, POK'in

