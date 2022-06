Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss in Vienenburg: Am Mittwoch, den 01.06.2022, gegen 00.05 Uhr, wurde der Fahrer eines VW Polo in Vienenburg von einer Streifenwagenbesatzung angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Befragung stellten die Beamten beim dem 41jährigen Mann aus Osterwieck Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest zeigte ein positives Ergebnis. Bei der Überprüfung des Pkw wurden Untensilien, die zum Konsum von Drogen genutzt werden mit Drogenrückständen vorgefunden. Es folgte die Anordnung für die Entnahme einer Blutprobe. Anschließend wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss und ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss in Bad Harzburg: Am Mittwoch, den 01.06.2022, gegen 03:45 Uhr, fiel den Beamten eines Streifenwagens ein durch Bad Harzburg fahrender VW UP auf. Die Beamten entschlossen sich den Pkw anzuhalten und zu überprüfen. Als Fahrzeugführer wurde ein 26jähriger Mann aus Bad Harzburg angetroffen. Im Gespräch zeigten sich bei ihm körperliche Auffälligkeiten, die auf das Einwirken von Drogen deuteten. Der Drogenschnelltest fiel positiv aus, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Im Nachgang wurde ein Verkehrsordnungwidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter Dorgeneinfluss und ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Portmonee gestohlen:

Eine 77jährige Kundin hielt sich am Dienstag, den 31.05.2022, zwischen 09.15 Uhr und 09.30 Uhr, in einem Einkaufsmarkt an der Schlewecker Straße auf. Während des Einkaufs entwendete ein bislang unbekannter Täter ihr das Portmonee, welches sie in der rechten Tasche ihrer Jacke trug.

