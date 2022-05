Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 30.05.2022

Goslar (ots)

Holzdiebstahl

Unbekannte Täter haben in dem Zeitraum vom 25. bis 30. Mai ca. 200 Festmeter Fichtenholz aus einem Waldstück bei Schulenberg entwendet. Der Wert des Holz wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die 5 m langen Stämme umfassen ein Volumen von ca. acht Holz-Lkw. Beim Verladen verschmutzten die Diebe außerdem einen Waldweg mit einer Öllache. Hier kostet die fachgerechte Reinigung ca. 2000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Nähe des sog. Kaiser-Heinrich-Platzes in Nähe zur L 517 an der Okertalsperre gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Clausthal-Zellerfeld zu melden.

Einbruch in Baucontainer

In der Zeit vom 25. bis 29. Mai wurden drei Baucontainer auf einer Baustelle in der Walter-Nernst-Straße (Uni-Gelände) Ziel von bislang unbekannten Einbrechern. Lediglich bei einem Container gelang es den Tätern die Sicherungseinrichtungen zu überwinden und Baumaschinen in bislang unbekannter Anzahl zu entwenden. An zwei weiteren Containern entstanden Sachschäden durch Aufbruchsversuche.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Am Sonntagabend, 20:30 Uhr, stellte eine Funkstreife bei einer Verkehrskontrolle in der Goslarschen Straße fest, dass ein 31jähriger Autofahrer unter dem Einfluss berauschender Substanzen seinen Pkw führte. Eine Blutprobe wurde entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Killig, PHK

