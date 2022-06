POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 01.06.2022

Polizeiinspektion Goslar

Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 01.06.2022

Goslar

Bahnhofstunnel in Langelsheim durch Graffiti beschädigt

Vermutlich im Zeitraum v. 24.05. bis zum 31.05.2022 wurden die Wände der neu eingerichteten Fußgängerunterfühung am Bahnhof Langelsheim durch Gaffiti-Schmierereien beschädigt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Langelsheim unter Tel. 05326-978780 entgegen.

Spektakulärer Unfall in Wolfshagen

Am Mi., 01.06.2022, 07.15 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Pkw DB Fahrer aus Goslar die K 35, Im Tölletal, in Wolfshagen, i.R. Lautenthal. Er geriet zunächst in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Pkw Fiat einer 54-jährigen Frau aus Langelsheim seitlich zusammen. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Schutzplanke, schleuderte danach wieder nach links und beschädigte Pfosten, Hecke und Mauer von drei Vorgärten. Danach kam er auf einer Mauer zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt, es entstand zudem Sachschaden in Höhe von ca 25 000 Euro. Da Betriebsstoffe ausliefen, waren Feuerwehr, Bauhof der Stadt und eine Umweltfirma vor Ort.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

