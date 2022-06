Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Unfall zwischen Roller und Fahrrad, beide Fahrer leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, den 29.06.2022, fuhr ein 36-jähriger Rollerfahrer auf der Meckenheimer Straße in Richtung Maudacher Straße. Ein 96-Jähriger Radfahrer kreuzte die Meckenheimer Straße und es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide stürzten und sich leicht verletzten. Der 96-Jährige wurde zur weiteren Abklärung in eine Klinik verbracht. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, wurde jedoch nicht benötigt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 750EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell