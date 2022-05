Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß; Dreirad-Fahrerin leicht verletzt

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Montag gegen 13:30 Uhr befuhr ein 75-jähriger VW-Fahrer die Neckarauer Straße stadteinwärts und nutzte hierfür den rechten von zwei Fahrstreifen. In Höhe der Angelstraße/ Haltestelle "Friedrichstraße" kreuzte plötzlich eine 65-jährige Dreirad-Fahrerin die Fahrbahn, indem sie die dortige Fußgängerfurt nutzte und dabei die rot anzeigende Ampel missachtete. Keiner der beiden Verkehrsteilnehmer konnte einen Zusammenstoß noch rechtzeitig verhindern. Durch den Aufprall verletzte sich die 65 Jahre alte Frau leicht. Sie wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Am PKW entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 1000 Euro.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

