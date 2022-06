POL-PPRP: Ludwigshafen - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Frankenthal (ots) - Am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr, bedrohte eine männliche, unbekannte Person eine Kassiererin mit vorgehaltener Pistole in einem Supermarkt in der Straße "Am Kanal" und verlangte den Inhalt der Kasse. Anschließend flüchtete die Person mit der Beute fußläufig. Die Kassiererin kam mit dem Schrecken davon. Der Täter wird wie folgt beschrieben: schwarze Haare, weiße Kappe, bekleidet mit blauen ...

