Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruchsdiebstahl in Gaststätte

Ludwigshafen (ots)

In den Morgenstunden des 28.06. brachen Unbekannte in eine Gaststätte am Lagerplatzweg ein. Im Gastraum wurden mehrere Spielautomaten aufgebrochen, der Inhalt dieser wurde wie das Bediengeld entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.400EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell