Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Mit Lkw festgefahren

Ein 64-jähriger polnischer Staatsangehöriger befuhr gestern Mittag, um 13:20 Uhr, mit einem Sattelzug die Steingasse in Vockerode aus Richtung der Schwalbenthaler Straße kommend, in der Absicht, den Lkw im Kalkwerk Vockerode zu beladen. Als er bemerkte, dass er die falsche Adresse im Navigationssystem eingegeben hatte, versuchte er in der Steingasse zu wenden, fuhr sich dabei aber mit dem Gespann auf einer Grünfläche fest. Mittels eines LOF-Fahrzeuges konnte der Sattelzug geborgen werden, zuvor musste jedoch ein Baum durch die Gemeinde Meißner abgesägt werden, da sich der Auflieger in einer Baumkrone verkeilt hatte. Neben dem Baum wurde noch die Bordwand des Aufliegers beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Nach Unfallflucht folgte Sicherheitsleistung, Zeuge gesucht

Um 15:22 Uhr teilt ein 56-Jähriger aus Wanfried der Polizei mit, dass er auf der B 27 von einem Fahrzeug ausgebremst wurde und dadurch aufgefahren sei. Zurzeit fahre er hinter dem Fahrzeug - einem weißen Peugeot Boxer - hinterher, da dieser nicht anhalten würde. Eine alarmierte Polizeistreife "setzte" sich dann hinter den Peugeot, dessen Fahrer die Anhaltesignale jedoch ignorierte. Eine zweite Streife konnte durch einen künstlich verursachten Stau den Verkehr kurzfristig zum Stillstand bringen, so dass auch der Fahrer des Peugeot anhalten musste. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 38-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen. Es stellte sich heraus, dass dieser zwischen Albungen und Eltmannshausen zunächst einen größeren beigen Mercedes (SLK oder E-Klasse) und dann den Pkw des 56-Jährigen überholt hatte. Nach dem Wiedereinscheren bremste der 38-Jährige abrupt ab, wodurch der 56-Jährige mit der linken Fahrzeugseite seines Autos gegen das rechte Fahrzeugheck fuhr. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft musste der 38-Jährige eine Sicherheitsleistung von 150 EUR bezahlen. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief negativ. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Eschwege noch den/ die Fahrer*in des größeren Mercedes. Hinweise: 05651/9250.

Anhänger prallt gegen Pkw

Um 13:30 Uhr befuhr gestern Mittag ein 73-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Pkw mit Anhänger die Leipziger Straße in Richtung der Ortsmitte von Hoheneiche. Dabei löste sich der Anhänger vom Pkw und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW Polo, wodurch ein Sachschaden von ca. 4500 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Um 06:58 Uhr befuhr heute Morgen ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wehretal die L 3403 von Reichensachsen kommend in Richtung Oberhone. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dadurch tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von 2000 EUR.

Polizei Sontra

Wildunfall

Mit einem Rehbock kollidierte heute Morgen, um 06:30 Uhr, ein 39-Jähriger aus Chemnitz, der mit seinem Sprinter auf der B 7 in der Gemarkung von Datterode unterwegs war. Der Rehbock überlebte den Zusammenstoß nicht, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsschild beschädigt

Um 16:50 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen die Straße "Obere Scheidquelle" in Großalmerode und beabsichtigte im Kreuzungsbereich zur Töpferstraße zu wenden. Beim Rangieren touchierte er mit dem Pkw ein Verkehrszeichen, wodurch insgesamt geringer Sachschaden entstand.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Um 07:45 Uhr befuhr gestern Morgen ein 81-Jähriger aus Großalmerode mit seinem Pkw die Friedrichsbrücker Straße in Friedrichsbrück in Richtung Hessisch Lichtenau. In einem kurvigen Streckenabschnitt kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, wodurch der Außenspiegel am Pkw des 81-Jährigen beschädigt wurde (Schaden: ca. 100 EUR). Das andere unfallbeteiligte Fahrzeug setzte seine Fahrt fort. Hinweise: 05651/9250.

Eine weitere Unfallflucht wird aus Hundelshausen angezeigt. Zwischen dem 08.02.22, 21:30 Uhr und dem 09.02.22, 12:30 Uhr wurde ein in der Kasseler Straße Höhe Haus-Nr. 49 am Fahrbahnrand geparkter Citroen Xsara angefahren und beschädigt. Vom Unfallverursacher wurde eine Radkappe "Mercedes" am Unfallort aufgefunden. Zudem wurde durch Zeugen bekannt, dass es gegen Mitternacht einen "Knall" gegeben habe; auch wurde ein weißer Transporter mit Warnblinklicht am Straßenrand gesehen. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040.

Wildunfall

Um 23:30 Uhr befuhr gestern Abend eine 22-jährige Witzenhäuserin mit ihrem Pkw die B 451 zwischen Witzenhausen und Hundelshausen. Kurz nach der Einmündung zum "Gut Fahrenbach" kam es zum Zusammenstoß mit einem Waschbären, der anschließend weiterlief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

