Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Skoda beschädigt

Lingen (ots)

Am Freitag kam es zwischen 14.30 und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Reihner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchiert vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten schwarzen Skoda Fabia. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

