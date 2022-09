Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Wohnmobil entwendet; Auffahrunfall hat hohen Sachschaden zur Folge

LK Verden (ots)

Wohnmobil entwendet

Verden. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein hochwertiges Wohnmobil in Verden entwendet. Der Besitzer hatte das Fahrzeug auf der Auffahrt seines Hauses in der Straße Hinterhöhnisch am Abend geparkt und den Diebstahl am nächsten Morgen bemerkt. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Fiat Ducato, der zum Wohnmobil umgebaut wurde. Der Wert liegt im fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen der Tat sich unter 04231-8060 zu melden. (Ein Bild des entwendeten Wohnmobils befindet sich in der digitalen Pressemappe.)

Auffahrunfall hat hohen Sachschaden zur Folge Dörverden. Ein Auffahrunfall auf der Bundesstraße 215 kurz hinter dem Ortseingang Dörverden hatte am Mittwochmorgen einen hohen Sachschaden zur Folge. Um kurz vor 9 Uhr war der 77-jährige Fahrer eines BMW auf eine in langsamen Tempo vor ihm fahrende Sattelzugmaschine aufgefahren. Zum Glück verletzten sich weder der Verursacher noch der 53-jährige LKW-Fahrer. Der BMW wurde so sehr beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell