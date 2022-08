Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkr. Tuttlingen) Elektrische Heizdecke gerät in Brand - aufmerksame Zeugen verhindern Schlimmeres (08.08.2022)

Aldingen (ots)

Am Montagmorgen, gegen 7.30 Uhr, sind Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die "Von-Stauffenberg-Straße" alarmiert worden. Zeugen stellten aus einem Wohnhaus kommend starken Rauchgeruch fest und klingelten daraufhin an dem betroffenen Gebäude. In der Folge öffnete die 83-jährige Bewohnerin, die erfolglos versuchte ihre, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, in Brand geratene Heizdecke zu löschen. Die beiden Zeugen begaben sich kurzerhand in das Haus und warfen die brennende Heizdecke in die Badewanne um diese zu löschen. Anschließend brachten sie die lebensältere Frau aus dem verrauchten Gebäude. Ein Rettungswagen brachte die 83-Jährige mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehren aus Aldingen/Aixheim und Spaichingen waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 33 Helfern ausgerückt.

