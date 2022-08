Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Böttingen - Königsheim, K 5903, Lkr. Tuttlingen) Betrunken Unfall verursacht - 50.000 Euro Schaden

Böttingen - Königsheim, K 5903, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein total demolierter Jeep Cherokee mit rund 50.000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind die Folgen eines Unfalls, den ein 37-jähriger Mann im alkoholisierten Zustand am Sonntagmorgen zwischen Böttingen und Königsheim auf der Kreisstraße 5903 verursacht hat. Der Mann fuhr gegen 08 Uhr von Böttingen in Richtung Königsheim, als er aufgrund seiner Alkoholisierung im Bereich einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der K 5903 abkam. In der Folge überschlug sich der Wagen und prallte noch gegen einen Baum. Der mit rund 1,3 Promille alkoholisierte Autofahrer hatte Glück und zog sich bei dem Unfall nur leichte Verletzungen zu, die in der Tuttlinger Klinik behandelt wurden. Am benutzten Wagen entstand dagegen Totalschaden. Auch der Baum sowie ein Leitpfosten und ein Straßen-Stationierungszeichen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Nachdem die beim Unfall mit einem Fahrzeug und neun Mann eingesetzte Feuerwehr Böttingen den Jeep durch das Fällen des Baumes befreit hatte, konnte dieser von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Nach der Abgabe des Führerscheines und der Entnahme einer Blutprobe kommt auf den 37-Jährigen nun noch ein Strafverfahren wegen der Autofahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall zu.

