Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Schwarzen Kia Ceed auf Parkplatz des Campingplatzes zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise (08.08.2022)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Am Montagvormittag, zwischen 10 Uhr und 11.20 Uhr ist es auf dem Parkplatz eines Campingplatzes auf der Radolfzeller Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Auto gekommen. Ein Unbekannter zerkratze einen dort abgestellten schwarzen Kia Ceed im Bereich der beiden rechten Türen und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen, Tel. 07773 920017, entgegen.

