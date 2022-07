Feuerwehr Essen

FW-E: Brand in einer Auto-Werkstatt in Essen-Kettwig - keine Verletzten

Essen-Kettwig, Im Teelbruch, 25.07.2022, 20:15 Uhr (ots)

Bereits gestern Abend (25.07.20222) wurde die Feuerwehr Essen zu einem Werkstattbrand alarmiert. Ein Mitarbeiter der Firma hatte den Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die ersten Kräfte erkannten einen Flammenschein in der Werkstatt. Der Brand drohte sich auf die gesamte Werkstatt auszubreiten. Umgehend wurde eine Brandbekämpfung eingeleitet. Dazu ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem handgeführten Strahlrohr durch ein geöffnetes Hallentor in die Werkstatt. Der Mitarbeiter wurde vom Rettungsdienst untersucht, ein Transport in eine Klinik war nicht nötig. Die Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung. Im Anschluss wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, einem Rettungswagen und der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Kettwig für rund zwei Stunden im Einsatz. Die Brandursache ist unklar. (CR)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell