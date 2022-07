Feuerwehr Essen

FW-E: Automatische Brandmeldeanlage in einem Geldinstitut meldet Entstehungsbrand frühzeitig

Essen-Südviertel, Bismarckplatz, 22.07.2022, 02:32 Uhr (ots)

In der Nacht zu Freitag lief die automatische Brandmeldeanlage eines Geldinstitutes in der Leitstelle der Feuerwehr Essen ein. Die ersten Einsatzkräfte erkannten, dass gleich fünf Rauchmelder in dem Gebäude ausgelöst hatten. Umgehend ging ein Trupp zur Kontrolle in den betroffenen Bereich. Vor einem Technikraum konnte bereits Brandgeruch wahrgenommen werden. Umgehend wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. In dem Raum brannte ein Schaltschrank, der mit zwei (Kohlenstoffdioxid) CO²-Löschern schnell abgelöscht werden konnte. Da es aber immer wieder zu Kurzschlüssen kam, musste ein Haustechniker das Gerät stromlos schalten. Die anschließende Entrauchung gestaltete sich schwierig. Das Gebäude musste mit drei Hochleistungslüftern entraucht werden. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, dem Gerätewagen Hygiene, einem Atemschutzgerätewagen sowie einem Rettungswagen für rund zwei Stunden im Einsatz. (CR)

Info: (Bei Kohlenstoffdioxid) CO² handelt es sich um ein Löschmittel, das völlig rückstandslos löscht. Zusätzlich ist es nicht elektrisch leitend. Dieses Löschmittel wird hauptsächlich bei Bränden in elektrischen Anlagen eingesetzt.

