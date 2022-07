Feuerwehr Essen

FW-E: Brand in einem Treppenraum - keine verletzten Personen

Essen-Altenessen Nord, Heßlerstr., 22.07.2022, 22:01 Uhr (ots)

Um 22:01 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Essen ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Heßlerstr. gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war Flammenschein durch die geschlossene Hauseingangstür sowie eine Rauchentwicklung aus dem zweiten Obergeschoss sichtbar. Da sich kein Anwohner des Gebäudes bemerkbar machte, musste die Hauseingangstür gewaltsam geöffnet werden. Umgehend wurde eine Menschenrettung sowie eine Brandbekämpfung eingeleitet. Die Erkundung ergab einen Brand im Treppenraum des Gebäudes, welcher mittels eines handgeführten Strahlrohres nach kurzer Zeit gelöscht werden konnte. Die Suche nach Personen im Gebäude verlief negativ. Das Gebäudes wurde mittels Hochleistungslüfter entraucht. Aus Sicherheitsgründen wurde die Energieversorgung (Gas und Strom) des Gebäudes abgeschaltet. Zur Brandursachenermittlung wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Im Einsatz befanden sich zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Essen, die Freiwillige Feuerwehr Katernberg, ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie weitere Sonderfahrzeuge. (FR)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell