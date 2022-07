Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten!

Waldböckelheim/Boos (ots)

Am Abend des 04.07.2022 ereignete sich gegen 20 Uhr auf der K60 zwischen Boos und Waldböckelheim ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers. Der 16-jährige Motorradfahrer kam aus Richtung Boos und berichtet, dass ihm in der S-Kurve ein PKW entgegengekommen sei. Da dieser die Kurve geschnitten habe, hätte der Motorradfahrer ausweichen müssen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Bei dem Sturz zog er sich schwere Fußverletzungen zu und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein geeignetes Krankenhaus transportiert. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Polizei sucht nun nach dem PKW, bzw. dessen Führer*in, das Fahrzeug wird beschrieben als schwarzer VW Golf, dieser hätte auch gebremst, sei dann aber weitergefahren, ohne sich um den gestürzten Zweiradfahrer zu kümmern. Inwiefern es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge gekommen ist, kann aktuell nicht gesagt werden. Außerdem werden Verkehrsteilnehmer gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen, die Hinweise zum Geschehen liefern können.

