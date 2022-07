Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Aggressive und stark alkoholisierte Frau tritt Polizeibeamten gegen Schienbein

Bad Kreuznach (ots)

Am 01.07.2022, um 17:21 Uhr, wurde die Polizei zu einer Streitigkeit in der Mannheimer Straße, vor einem Supermarkt gerufen. Dort soll eine Frau mehrere Personen mit einem Messer bedroht haben. Die 27jährige Frau konnte vor Ort durch Polizeibeamte angetroffen werden. Die aggressiv auftretende Frau wurde zunächst durchsucht, hierbei konnte kein Messer aufgefunden werden. Während der Durchsuchung versuchte sich die Frau mehrfach der polizeilichen Maßnahme zu entziehen, so dass sie schließlich gefesselt werden musste. Während dieser Maßnahme wurden die einschreitenden Beamten fortlaufend durch die Frau beschimpft. Als die Frau an die Wand eines Hauses gestellt werden sollte, trat sie unvermittelt zweimal gegen das Schienbein des einschreitenden Beamten. Hierdurch wurde der 22jährige Beamte leicht verletzt. Die 27jährige Frau wurde daraufhin zu Boden gebracht, wobei sie mit dem Kinn auf den Boden aufschlug und sich eine leichte Platzwunde zuzog. Die Verletzung der Frau wurde im Anschluss durch einen Arzt behandelt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei der Beschuldigten ergab einen Wert von 2.67 Promille. Gegen die 27jährige Frau wird nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet. Die Beschuldigte wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell