Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Bewaffnete Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Bad Kreuznach (ots)

Am 28.06.2022, um 00:10 Uhr, kam es in Bad Kreuznach, in der Viktoriastraße, vor einer Sisha-Bar zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Eine Gruppe von etwa 10 Personen griff hierbei zwei Männer im Alter von 30 und 31 Jahren an. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden offenbar auch Baseballschläger und eine Schreckschusswaffe eingesetzt. Die beiden Männer erlitten durch den Vorfall mehrere Platzwunden. Die Personengruppe flüchtete im Anschluss mit mehreren Fahrzeugen in unbekannte Richtung. Die polizeilichen Ermittlungen zu diesem Vorfall dauern zurzeit an.

