Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: "falscher Bettler" unterwegs - Geschädigte gesucht

Bad Kreuznach, Bosenheimer Straße (ots)

Am Nachmittag des 27.06.2022 meldete gegen 14:40 Uhr ein Mitarbeiter eines in der Bosenheimer Straße ansässigen Baumarktes, dass es soeben zu einer Auseinandersetzung mit einem bettelnden Heranwachsenden gekommen sei. Dieser käme dem Hausverbot nur zögerlich nach und habe nach ihm geschlagen, ohne ihn jedoch ernsthaft zu verletzen. Noch vor Eintreffen der Streife entfernt sich der Übeltäter, kann jedoch beim Betreten eines benachbarten Supermarktes erblickt und kontrolliert werden. Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass der 18-jährige nunmehr Beschuldigte unter Vorhalt eines Klemmbretts mit gefälschten Listen einer in Wahrheit nicht existenten, angeblich gemeinnützigen Organisation Spendengelder erbetteln wollte. Inwiefern es im Vorfeld des polizeilichen Erscheinens noch zu weiteren versuchten oder gar vollendeten Betrugstaten gekommen ist, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Hierfür bittet die Polizei darum, dass sich Personen melden, die durch den Mann angesprochen wurden. Er wird beschrieben als ca. 18-20 Jahre, große/stämmige Figur, schwarze Jeansjacke.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell