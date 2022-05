Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Gamshurst - Altöl illegal entsorgt, Hinweise erbeten

Bild-Infos

Download

Achern (ots)

Bislang Unbekannte haben am Straßenrand südlich der L 87 im Bereich der Abfahrt zum Übungsgelände des Technischen Hilfswerks rund 150 Liter Altöl illegal entsorgt. Das auf fünf Behältnisse verteilte Altöl wurde am späten Sonntagvormittag von einem Zeugen entdeckt. Die Kanister waren allesamt in graublaue Müllsäcke eingepackt. Bei den Behältnissen lag überdies ein Sweatshirt mit der Aufschrift "LIFE IS BETTER WITH WIFI". Die Beamten des Fachbereichs Gewerbe/Umwelt haben Ermittlungen wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet und bitten unter der Rufnummer: 0781 21-2200 um Hinweise. Wer hat im Zusammenhang mit der rechtswidrigen Ablagerung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell