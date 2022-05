POL-OG: Gengenbach - Verkehrszeichen beschädigt

Rheinau (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag in der Hauptstraße wurde ein 73-jähriger Toyota-Fahrer leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge bog ein 71 Jahre alter Lenker eines Opel gegen 15.30 Uhr von der Bleichstraße kommend in die Hauptstraße ein und kollidierte dabei mit dem Toyota. Laut einer Zeugenaussage soll es in diesem Zusammenhang auch beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem noch ...

mehr