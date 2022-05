POL-OG: Friesenheim, Oberschopfheim - Unfall mit über zwei Promille verursacht

Kehl (ots) - Am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Männer gewaltsam in ein Haus in der Röntgenstraße einzudringen. Die beiden mutmaßlichen Einbrecher begaben sich zunächst von der Rückseite des Grundstücks in den Garten und drückten offenbar die Rollläden eines zum Garten zugewandten Zimmers nach oben. Aufgrund der Geräusche wurde eine im Haus befindliche Bewohnerin auf die Männer ...

mehr