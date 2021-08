Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbruch an der Wittener Straße

Gevelsberg (ots)

Am Mittwoch (25.08) verschafften sich unbekannte Täter, in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 21:00 Uhr, unbefugt Zutritt zu einer Gartenanlage an der Wittener Straße. Sie öffneten gewaltsam das verschlossen Gartentor und gelangten so auf das Gelände. Sie entwendeten ein Stromaggregat, eine Kettensäge, einen defekten Freischneider und einen fünf Liter Benzinkanister aus der unverschlossenen Gartenlaube. Anschließend entfernten sie in unbekannte Richtung.

